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Опрос: Большинство работодателей в России отказались выдавать новогодние премии

6 Декабря 2018 в 11:55
Опрос: Большинство работодателей в России отказались выдавать новогодние премии

Большинство российских работодателей, а именно 58%, не собираются премировать своих сотрудников к Новому году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование, проведённое представителями сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Специалисты подчёркивают, что 24% участников опроса подчеркнули, что намерены выдать премии лишь некоторым категориям сотрудников. И только 18% работодателей приняли решение выплатить денежное вознаграждение в преддверии Нового года всем сотрудникам. Исследователи выяснили, что самыми «щедрыми» оказались руководители компаний из сферы IT, подчёркивает RT.

Как напоминают «Известия», ранее стало известно об отношении россиян к своему начальству. В целом около половины респондентов дали в целом положительные отзывы о работодателях.

Ранее в эфире НСН клинический психолог дал россиянам совет о том, как доработать этот год без стресса, поскольку последняя рабочая неделя 2018-го будет шестидневной. Эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс заявил, что особо восприимчивым к переменам людям необходимо больше сна и внутренней психологической работы над собой.

 


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