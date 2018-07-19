Опрос: Большинство американцев видят в России врага

Более чем две трети американцев видят в России недруга, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на данные опроса NBC News и Survey Monkey, проведенного 9-15 июля перед саммитом президентов РФ и США в Хельсинки,

43 процента респондентов рассматривают Россию как недружелюбную страну, а четверть опрошенных как врага. Союзником США Россию видят только 5 процентов американцев, а ее дружелюбие разглядели 23 процента участников опроса.

Кроме того, 27 процентов опрошенных граждан США считают, что Россия представляет наибольшую угрозу их стране по сравнению с КНДР, ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – НСН), Китаем и Ираном.

Отметим, что по итогам опроса исследовательской службы Ipsos, проведенного уже после саммита президентов РФ и США в Хельсинки, врага в лице России увидели 38 процентов американцев и столько же увидели в ней противника, а друга — всего 8 процентов.

Напомним, во время своего европейского визита президент Трамп назвал российского лидера «соперником» в ответ на вопрос видит ли он в нем друга или врага.