Определены регионы с наивысшей смертностью

В Российской Федерации определили регионы с самой большой смертностью. Это Псковская и Тверская области. Там показатель смертности составляет 16,8 человек на тысячу жителей. Такие данные обнародовал Росстат в «Российской газете».

Как отмечает Газета.ру , среди лидеров по смертности также оказались Новгородская (16,5 человек на тысячу населения), Ивановская (16) и Владимирская (15,8) области. Высокая смертность в этих регионах объясняется тем, что в них много жителей пожилого возраста, уточняет Ura.ru .

Наименьшая смертность отмечается на Кавказе и в северных регионах, где проживает больше молодёжи. Так, в Ингушетии в 2018 году умирали три человека на тысячу населения, в Чечене 4,2, в Дагестане 4,8, а в Кабардино-Балкарии и Якутии — по 7,8 человек.

В среднем по стране показатель смертности в 2018 году составил 12,4 человека на тысячу жителей. Эта цифра не изменилась по сравнению с 2017 годом.

Ранее правительство планировало снизить смертность россиян до уровня 10,9 на тысячу человек к 2024 году. Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев заявил в эфире НСН, что такая цель достижима, однако для этого надо принять целый ряд мер.