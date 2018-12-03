Определено, где в России самые высокие зарплаты

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкого АО получают самые высокие заработные платы в Российской Федерации. Самые низкие зарплаты – в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов Центрального федерального округа. Такие результаты получены в ходе исследования, проведенного агентством РИА Рейтинг.

В целом по России 4,4% работников получают более 100 тысяч рублей в месяц за вычетом налога. При этом лишь в 17 регионах доля высокооплачиваемых работников превышает значение в среднем по стране. В половине регионов значение данного показателя составляет менее 1,6%.

Среди лидеров по высокой зарплате стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В идущем первым Ямало-Hенецком автономном округ более 27% работников получают свыше 100 тысяч рублей в месяц. Такое положение вещей связано с отраслевой спецификой экономики региона, которая базируется на добыче полезных ископаемых, прокомментировали результаты исследования RT в пресс-службе губернатора региона Дмитрия Артюхова.

Москва переместилась с третей на пятую строчку с результатом 17,6%. Почти все регионы первой двадцатки с высокими зарплатами — удаленные территории, а также Санкт-Петербург и столица.

Среди регионов с минимальной долей "богатых" работников входит целый ряд центральных областей: Псковская, Тамбовская, Брянская, Орловская, Ивановская. В целом по стране каждый пятый работник зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц. В 22 регионах страны более 33% людей получает менее 15 тысяч рублей в месяц. Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан – 46%.

Среди регионов с минимальной долей "богатых" работников входит целый ряд центральных областей: Псковская, Тамбовская, Брянская, Орловская, Ивановская. В целом по стране каждый пятый работник зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц. В 22 регионах страны более 33% людей получает менее 15 тысяч рублей в месяц. Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан – 46%.