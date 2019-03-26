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Определена дата начала суда по Кокорину и Мамаеву

26 Марта 2019 в 11:17
Определена дата начала суда по Кокорину и Мамаеву

Судебный процесс по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина начнётся 3 апреля, передаёт  RT. После утверждения обвинительного заключения прокурором, Пресненский районный суд зарегистрировал поступившее уголовное дело. Произошло это накануне, 25 марта, уточняет Ura.ru.

Игроки «Краснодара» и «Зенита» Мамаев и Кокорин были отправлены в следственный изолятор №2 «Бутырка» по решению суда в октябре 2018 гола. Там же содержатся младший брат Кокорина Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий.

События, по которым было возбуждено уголовное дело, произошли 8 октября 2018 года в Москве. После игры «Зенит» — «Краснодар» футболисты приехали из Санкт-Петербурга в столицу, по их словам, для того, чтобы отметить 10-летие дружбы. Однако всё вылилось в несколько потасовок.

Сначала компания у гостиницы «Пекин» избила водителя сотрудницы «Первого канала». Затем они напали на федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина в одном из кафе на Большой Никитской улице. Подсудимым предъявлены обвинения в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве.

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