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Оппозиция объявила в Венесуэле чрезвычайное положение

12 Марта 2019 в 00:29
Оппозиция объявила в Венесуэле чрезвычайное положение

Национальная ассамблея Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо о введении в стране режима чрезвычайного положения на 30 дней в связи с перебоями в электроснабжении, чтобы получить международную помощь для восстановления энергосистемы, приняла решение объявить режим ЧП в республике из-за отключений электроэнергии на большей части ее территории, передает ТАСС.

«Отключение электричества и разрушения, причиняющие вред обычным венесуэльцам, происходят не из-за США. <...>Дефицит электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро», — написал ранее госсекретарь Помпео в своём микроблоге в Twitter.

Кризис в Венесуэле продолжается уже несколько недель. Ранее Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность президента Николаса Мадуро.

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