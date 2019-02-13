Оппозиционный парламент Венесуэлы назначит директоров в PDVSA

Парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, намерен назначить пять исполняющих обязанности директоров государственной нефтяной компании PDVSA («Петролеос де Венесуэла»), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Reuters».

Ранее в Газпромбанке опровергли информацию об открытии счетов Венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. Утром в воскресенье «Reuters» сообщило со ссылкой на информированный источник о том, что Венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA переводит счета в Россию и рекомендует своим клиентам переводить средства от продаж нефти на счета в российский банк.