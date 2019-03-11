Оппозиционер Шац возвращается на ТВ

Шоумен Михаил Шац появится в эфире телеканала СТС.

Он будет вести новое развлекательное шоу под названием «Дело было вечером». В нем примут участие две звездные команды. Ими будут руководить простые зрители, а звезды будут бороться за приз в 500 тысяч рублей, сообщают «Аргументы недели».

53-летний телеведущий,юморист, актёр КВН, театра и кино, врач анестезиолог-реаниматолог, экс-продюсер специальных проектов телеканала СТС Михаил Шац был отлучен от эфира в 2012 году, когда телеканал не продлил с ним договор. Тогда это решение связывалось с участием в политических процессах: Михаил Шац и его супруга Татьяна Лазарева поддержали «белоленточное движение».

Ранее Шац заявлял в эфире НСН, что «вся наша телевизионная карьера – это просто большое стечение совершенно разных обстоятельств».

СТС (Сеть телевизионных станций) — российский федеральный телеканал. Принадлежит холдингу «СТС Медиа». Телеканал СТС, начав своё вещание 1 декабря 1996 года, стал первой российской телевизионной сетью.