ОПГ, продававшую мигрантам документы несуществующего государства, обнаружила полиция в Санкт-Петербурге

Организованная группа, продававшая мигрантам паспорта и водительские удостоверения несуществующего государства, выявлена в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба МВД России.

Ее участники организовали на территории Петербурга так называемое консульство несуществующего островного государства карибского бассейна. Стоимость услуг составляла от 15 до 100 тыс рублей, передает «Синьхуа».

В настоящее время задержан 64-летний лидер данного сообщества, выполнявший роль «консула».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Согласно действующему уголовному законодательству России, мошенничество можно определить как «совершенные с корыстной целью путём обмана или злоупотребления доверием противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, либо совершенные теми же способами противоправное и безвозмездное приобретение права на чужое имущество.