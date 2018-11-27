Оперный певец получил травму во время спектакля

В театре Екатеринбурга оперный певец Ильгам Валиев порвал рот во время оперы «Кармен». Артист получил ранене во время сцены драки, пишут Dni.ru.



Партнеры певца неудачно бросили его. Валиев упал и несколько секунд не шевелился, а затем изо рта потекла кровь. Врач театра оказал артисту первую помощь.

Ильгам Валиев (лирический тенор) — заслуженный артист Башкортостана, лауреат открытых республиканских конкурсов, лауреат Государственной молодёжной премии им. Ш.Бабича, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».

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