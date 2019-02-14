Операторы снова заявили о вероятности срыва «закона Яровой»

Крупнейшие операторы связи МТС и «Ростелеком» заявили, что исполнение «закона Яровой» находится под угрозой срыва. Они сообщили, что к этому приведет инициатива Минкомсвязи обязать операторов и интернет-компании использовать для хранения аудиозаписей звонков, переписки и другой коммуникации пользователей только отечественные системы. Об этом представители рынка написали в отзыве на проект. В нем также говорится, что результатом этого не станет повышение безопасности, сообщает РБК.

Ранее Минкомсвязь представила инициативу, предполагающую использование только отечественного оборудования для хранения записей звонков и переписки пользователей. Ведомство пояснило, что это обеспечит «информационную безопасность российской инфраструктуры связи», а также поддержит отечественного производителя.