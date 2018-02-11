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Оперативный штаб по катастрофе Ан-148 развернут в «Домодедово»

11 Февраля 2018 в 17:09
Оперативный штаб по катастрофе Ан-148 развернут в «Домодедово»

В столичном аэропорту «Домодедово», откуда в воскресенье вылетел разбившийся самолет Ан-148, создан оперативный штаб по предоставлению информации о катастрофе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе авиагавани.

Там подтвердили, что рейс №703 Москва-Орск «Саратовский авиалиний» вылетел в 14:21 мск. Вскоре после взлета самолет пропал с радаров. По одной информации, полет лайнера продолжался 8 минут, по другой – две.

Ан-148 разбился в Раменской районе Подмосковья. Выживших на месте катастрофы не обнаружено, пишет RT.

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