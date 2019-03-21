Опенспейсы убивают креативность и увеличивают стресс

Специалисты выяснили, что опенспейсы опасны для здоровья. Главная проблема открытых офисных пространств - высокий уровень шума. Он снижает креативность сотрудников и их эффективность. При этом увеличивается количество ошибок. Кроме того, такая организация рабочего пространства повышает раздражительность и уровень стресса.

Согласно исследованию компании Plantronics, что 90 % офисных работников, считают, что их продуктивность увеличилась бы, если бы снизился уровень шума в офисе.

По данным исследования, проведенного в 2018 году Oxford Economics, 75% офисных сотрудников, работающих в больших залах, признаются, что вынуждены часто выходить из офиса на улицу, чтобы сконцентрироваться, сообщает KP.Ru.

Исследователи отмечают, что у каждого человека есть свой уровень психологической выдержки - количество времени, которое мы готовы взаимодействовать с другими людьми. В результате снижается качество работы и быстрее наступает усталость.