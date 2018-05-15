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Опасные квесты могут начать лицензировать

15 Мая 2018 в 09:53
Опасные квесты могут начать лицензировать

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров заявил, что необходимо ввести процедуру обязательного сертифицирования и лицензирования квестов в надзорных органах. С таким обращением парламентарий во вторник обратится в МВД и МЧС, сообщает RT. По мнению автора инициативы, в последнее время выросло число пострадавших при участии в квестах. По его словам, сейчас они приравниваются к театрализованным действам и организаторы не считают нужным дополнительно их согласовывать.

Петров предлагает ввести облегченную процедуру сертификации квестов. По его мнению, эта процедура не должна навредить развитию квест-индустрии, отмечает Ura.ru.

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