ОП РФ поддержала проведение референдумов во время выборов президента

В Общественной палате РФ посчитали разумной практику проведения референдумов и опросов населения в день президентских выборов. С такими словами выступил во время пресс-конференции член ОП РФ Максим Григорьев.

«Смысл очень простой: проводить референдумы и опросы жителей - недешевое удовольствие, и обеспечить присутствие, чтобы много жителей пришло на избирательный участок по вопросам, касающимся местного значения, - это большая проблема», - отметил Григорьев.

В качестве примера он привёл американский опыт. По его словам, в 2008 и 2012 годах ряд вопросов по благоустройству решался во время референдумов в двух штатах, которые совпали с президентскими выборами. Это позволило получить «хорошее волеизъявление граждан».

Идею совмещения выборов и референдумов поддержал также первый заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Напомним, во время президентских выборов, которые пройдут 18 марта, в 81 регионе также состоятся местные референдумы. Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась к региональным избирательным комиссиям и властям с требованием, чтобы местные референдумы не помешали избранию главы страны. В частности имелись в виду школьные референдумы.