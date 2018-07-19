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ОП Москвы направит наблюдателей на все «дачные» участки для голосования

19 Июля 2018 в 17:33
ОП Москвы направит наблюдателей на все «дачные» участки для голосования

Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы сообщил, что в каждом созданном за пределами столицы избирательном участке будут работать наблюдатели. Об этом сообщил председатель штаба, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Он добавил, что штаб проведет обучение всех волонтеров.

Заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников призвал всех кандидатов на пост мэра также направить своих наблюдателей на все «дачные» избирательные участки.

Ранее сообщалось, что всего за пределами Москвы будет создано ко дню выборов 209 избирательных участков. большая часть из них разместится в Подмосковье, часть – в Калужской, Владимирской и Тульской областях.

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