ООН: В прошлом году в Афганистане погибло рекордное количество человек

Спецпредставитель Генерального секретаря ООН в Афганистане Тадамити Ямамото заявил, что 2018 год стал рекордным по числу погибших мирных жителей с момента начала конфликта в данной стране, пишет RT.

Сообщается, что в прошлом году было ранено 10993 мирных жителей, 3804 из них погибли. По данным ООН, 2018 год стал самым смертоносным с начала конфликта.

Ямамото уточнил, что даже эта статистика не может дать полной картины происходящего в стране. Он добавил, что в настоящий момент 13,5 млн жителей Афганистана не получают достаточно продовольствия.

Ранее российский журналист, аналитик и хроникёр американской жизни Михаил Таратута заявил в беседе с НСН , что война США в Афганистане не дала Соединенным Штатам ничего, кроме гибели граждан.