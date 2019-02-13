ООН создала фонд гуманитарной помощи жителям Донбасса

ООН учредила Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине для удовлетворения острых, но менее всего финансируемых нужд жителей Донбасса.

По словам помощника генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсулу Мюллер, фонд является инновационным механизмом финансирования, который поможет реализовать План гуманитарного реагирования на 2019 год, передает «Синьхуа».

Мюллер добавила, что для фонда потребуется финансирования в размере 162 млн долларов США для оказания поддержки 2,3 млн жителей Восточной Украины.

По экспертным оценкам, в 2019 году 3,5 млн жителей Восточной Украины будут испытывать потребность в гумпомощи.

Весной 2014 года в ходе волнений на юго-востоке Украины на части территорий Донецкой и Луганской областей были провозглашены не получившие международного признания Донецкая и Луганская Народные Республики. В ходе развернувшихся весной-летом 2014 года боевых действий значительно пострадала промышленность и инфраструктура. Для поддержки жителей Донбасса отправлялись грузы с гуманитарной помощью из России.