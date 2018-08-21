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ООН проверит заявление Лаврова по запрету восстановления Сирии

21 Августа 2018 в 08:01
ООН проверит заявление Лаврова по запрету восстановления Сирии

Организация Объединённых Наций начала проверку заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о секретном документе, который запрещает оказывать помощь Сирии в восстановлении экономики. Об этом рассказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

Он также подчеркнул, что сейчас организация больше внимания уделяет «политическому урегулированию конфликта». Обновлённые данные по поводу восстановления САР Дюжаррик не предоставил, сообщает Газета.ру.

Напомним, ранее Сергей Лавров обвинил секретариат ООН в запрете всем подразделениям участвовать в восстановлении экономики Сирии. По его словам, для этого была выпущена «секретная директива», сообщает Ura.ru.

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