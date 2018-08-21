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ООН приспустит флаги в память о Кофи Аннане

21 Августа 2018 в 00:21
ООН приспустит флаги в память о Кофи Аннане

Флаги во всех миссиях ООН будут приспущены на три дня в знак траура по кончине бывшего Генерального секретаря Кофи Аннана, передает RT.

«Флаги ООН будут приспущены во всех миссиях Организации Объединенных Наций до среды, книги соболезнования также будут открыты в наших представительствах по всему миру», — сказал официальный представитель Генсека ООН Дюжаррик.

Ранее стало известно, что в Гане на неделю приспустят флаги в связи со смертью Кофи Аннана.

Кофи Атта Аннан (8 апреля 1938, Кумаси, Золотой Берег — 18 августа 2018, Берн, Швейцария) - ганский дипломат, 7-й Генеральный секретарь Организации объединённых наций (1997—2006), с 24 февраля по 31 августа 2012 года — специальный посланник ООН и ЛАГ в Сирии для урегулирования конфликта. Лауреат Нобелевской премии мира 2001 года.

Аннан скончался 18 августа 2018 года после непродолжительной болезни в Берне, Швейцария, в возрасте 80 лет. Он жил около Женевы в течение нескольких лет до смерти.

Кофи имел сходство со внешностью актёра Моргана Фримена, по причине чего его нередко на улице принимали за Фримена.

Племянник Кофи Аннана футболист Энтони Аннан выступает за национальную сборную Ганы.
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