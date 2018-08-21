ООН приспустит флаги в память о Кофи Аннане

Флаги во всех миссиях ООН будут приспущены на три дня в знак траура по кончине бывшего Генерального секретаря Кофи Аннана, передает RT.

«Флаги ООН будут приспущены во всех миссиях Организации Объединенных Наций до среды, книги соболезнования также будут открыты в наших представительствах по всему миру», — сказал официальный представитель Генсека ООН Дюжаррик.

Ранее стало известно, что в Гане на неделю приспустят флаги в связи со смертью Кофи Аннана.

Кофи Атта Аннан (8 апреля 1938, Кумаси, Золотой Берег — 18 августа 2018, Берн, Швейцария) - ганский дипломат, 7-й Генеральный секретарь Организации объединённых наций (1997—2006), с 24 февраля по 31 августа 2012 года — специальный посланник ООН и ЛАГ в Сирии для урегулирования конфликта. Лауреат Нобелевской премии мира 2001 года.

Аннан скончался 18 августа 2018 года после непродолжительной болезни в Берне, Швейцария, в возрасте 80 лет. Он жил около Женевы в течение нескольких лет до смерти.