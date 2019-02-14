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Онищенко позабавила идея законодательно ограничить талии россиян

14 Февраля 2019 в 18:23
Онищенко позабавила идея законодательно ограничить талии россиян

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека хочет воспользоваться опытом Японии по борьбе с ожирением в части запрета на объем талии более 80 сантиметров для женщин и 90 см — для мужчин. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

Согласно японскому законодательству, гражданам в возрасте от 40 до 75 лет необходимо ежегодно проходить замер талии. На тех, кто не соответствует установленным показателям, накладываются ограничения, а компании, где слишком много таких сотрудников, выплачивают штраф.

Эту идею прокомментировал депутат Госдумы, заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко. Как отмечает  РИА ФАН, бывшему главе Роспотребнадзора она показалась не очень удачной. Он, в частности, подчеркнул, что Япония — мононациональная страна, и размеры населения не очень различаются, у нас же проживают не только представители разных национальностей, но и разных рас.

Геннадия Онищенко также позабавило то, что фраза Анны Поповой была вырвана из контекста, и превращена в сенсацию.

«Будучи выдернутыми из контекста, такого рода фрагменты выглядят достаточно казуистическими, что дает повод читателям сомневаться в здравом смысле и даже психическом здоровьем того, из чьего текста выдергиваются отдельные фразы», - отметил парламентарий.

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