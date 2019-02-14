Онищенко позабавила идея законодательно ограничить талии россиян

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека хочет воспользоваться опытом Японии по борьбе с ожирением в части запрета на объем талии более 80 сантиметров для женщин и 90 см — для мужчин. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

Согласно японскому законодательству, гражданам в возрасте от 40 до 75 лет необходимо ежегодно проходить замер талии. На тех, кто не соответствует установленным показателям, накладываются ограничения, а компании, где слишком много таких сотрудников, выплачивают штраф.

Эту идею прокомментировал депутат Госдумы, заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко. Как отмечает РИА ФАН , бывшему главе Роспотребнадзора она показалась не очень удачной. Он, в частности, подчеркнул, что Япония — мононациональная страна, и размеры населения не очень различаются, у нас же проживают не только представители разных национальностей, но и разных рас.

Геннадия Онищенко также позабавило то, что фраза Анны Поповой была вырвана из контекста, и превращена в сенсацию.

«Будучи выдернутыми из контекста, такого рода фрагменты выглядят достаточно казуистическими, что дает повод читателям сомневаться в здравом смысле и даже психическом здоровьем того, из чьего текста выдергиваются отдельные фразы», - отметил парламентарий.