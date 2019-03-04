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ОНФ указал на мусорных операторов в регионах, срывающих реформу

4 Марта 2019 в 19:03
ОНФ указал на мусорных операторов в регионах, срывающих реформу

Общероссийский народный фронт выявил 20 «мутных» мусорных регоператоров, организация работы которых вызывает большие сомнения. Об этом говорится в общественном докладе ОНФ по итогам масштабной кампании по контролю за реализацией «мусорной реформы», отмечает пресс-служба движения.

Народному фронту удалось обнаружить ряд операторов, у которых нет в штате сотрудников, а уставной капитал составляет не более 20 тысяч рублей. Сотрудники движения считают, что руководители регионов должны поставить вопрос о новых конкурсах на выполнение этих работ.

По словам главы исполкома ОНФ Михаила Развожаева, из-за подобных «мутных» компаний, вся мусорная реформа может быть дискредитирована.

«Мы выбрали 20 операторов, у которых, например, минимальный уставной капитал - 10 тысяч рублей, ноль или один человек в штате, а также отсутствует прибыль за предыдущий период. Это фирмы, которые были созданы под «мусорную реформу». Они заключили подряды, но как без опыта, нужного штата сотрудников они будут работать, общаться с людьми и вести коммуникационную кампанию, непонятно. У нас возникают большие сомнения. Если наступит банкротство, то эти компании просто не смогут ответить по своим обязательствам», - отметил Развозжаев.

Глава исполкома движения подчеркнул, что губернаторы должны обратить пристальное внимание на таких регоператоров. ОНФ намерен и дальше контролировать их работу в ходе рейдов.

 


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