ОНФ: При отсутствии места в яслях оплачиваемый декретный отпуск продлят до 3 лет

Общероссийский народный фронт предлагает усилить поддержку семей, которые из-за отсутствия мест в яслях, вынуждены сидеть с ребенком дома до 3-ех лет. В этом случае ОНФ предлагает сделать декретный отпуск оплачиваемым не до 15, а до 3-ех лет.

Как пишет RT, свое предложение общественники направили заместителям председателя правительства Татьяне Голиковой и Ольге Голодец. Они предлагают включить поправку в разрабатываемый национальный проект «Демография», предусмотренный «майским указом» президента России Владимира Путина.

Напомним, по Трудовому кодексу, работающим родителям гарантируется трёхлетний отпуск по уходу за ребёнком. Однако ежемесячное пособие выплачивается только первые полтора года, а затем каждый месяц начисляется лишь компенсация в размере 50 рублей.

Как считают в ОНФ, молодые мамы готовы выйти на работу после окончания выплат, но мест в яслях хватает не на всех.

По данным на февраль нынешнего года, очереди в ясли в России ждут порядка 300 тысяч малышей до трёх лет.