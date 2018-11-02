ОНФ контролирует ситуацию с поддержкой пострадавших в керченской трагедии

Общероссийский народный фронт следит за тем, как проходит реабилитация и оказывается поддержка пострадавшим в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, сообщает пресс-служба общественного движения. Согласно официальным данным, все выплаты производятся своевременно, социальные обязательства перед гражданами выполняются должным образом.

«Произошедшее в Керчи является страшной трагедией и сегодня самое главное – это восстановить здоровье пострадавших ребят. Мы никого не бросим, поможем всем, кто в этом нуждается, обеспечим их дальнейшую реабилитацию», - заявил член Центрального штаба ОНФ, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

ОНФ с самого начала следит за тем, как выполняются социальные обязательства перед людьми, уточнил руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов. По его словам, со стороны родителей жалоб и обращений, связанных с использованием денежных средств на открытых для них расчетных счетах, не поступало.

«Сейчас общая задача – здоровье ребят и возвращение их к полноценной жизни. Активисты «Молодежки ОНФ» уже встретились с ребятами в институте доктора Рошаля и будут постоянно находиться с ними на связи», - подчеркнул Анисимов.

Ранее председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил НСН, что что внедрение специалистов по предотвращению преступлений в школах поможет избежать повторения трагедии.

«Мы предлагаем ввести должность превентолога. Это человек, который отвечает за профилактику правонарушений учащихся, выявлять среди них людей из рисковой зоны, человек в идеале офицер – отставник, имеющий определенный жизненный и профессиональный опыт, прошли дополнительную переподготовку. Он должен быть освобожден от других занятий в школе, он не может быть трудовиком или физруком. У нас многие мальчишки живут в неполных семьях, им необходимо мужское воспитание. Досуг молодежи не обеспечивается государством и школой в должной мере, разве что за редким исключением. Превентолог должен ориентироваться на учащихся с 5 по 9 класс, так называемая "средняя школа". А также работать во взаимодействии со школьным психологом. И с полицией, секциями кружками он должен помогать с занятостью и работать в социальных сетях», - отметил он.