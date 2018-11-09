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ОНФ хочет обязать компании чистить кулеры для воды

9 Ноября 2018 в 08:18
ОНФ хочет обязать компании чистить кулеры для воды

Роспотребнадзор должен законодательно урегулировать необходимость санобработки кулеров. С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ), уточнив что в документе должен быть прописан порядок, периодичность и способы их дезинфекции.

RT со ссылкой на представителя Центрального штаба ОНФ, сенатора Татьяну Кусайко пишет, что кулеры, которые есть практически в любом офисе, необходимо чистить хотя бы раз в три месяца.

«Если кулер не вовремя обслуживается, а бутыль для многократного розлива воды плохо промывается, то на стенках внутри бака с холодной водой образуются микроводоросли, грибы, микробы, которые выделяют в воду токсины», - заявила Кусайко. Она уточнила, что высока вероятность желудочно-кишечных расстройств и даже тяжёлым отравлением.

Потенциальная опасность исходит не только от самой бутыли, но и от колпачка или наклеек.

В ОНФ обратили внимание, что сегодня в стране нет официальных рекомендаций по срокам очистки кулеров, а также отсутствует регламентирующее их дезинфекцию законодательство.

Врач-геронтолог Юрий Конев назвал НСН условия, необходимые для снижения смертности среди россиян к 2024 году до 10,9 на тысячу человек.

 

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