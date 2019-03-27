«Он насилует нас много лет». Разин хочет засудить Шнурова

Продюсер Андрей Разин принял решение подать в суд на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, передает Газета.ру . Создателя «Ласкового мая» возмутило поведение музыканта в телешоу на «баттле двух столиц» с Артемием Лебедевым, где определялось, какой город хуже — Москва или Санкт-Петербург.

«Ввиду того, что правительство Москвы, всё-таки, решило не связываться с Сергеем Шнуровым после оскорбления Москвы и москвичей нецензурными словами, я так и не дождался от него никаких извинений перед москвичами. Мало того, Шнуров побежал, как трусливый заяц, в прокуратуру с просьбой защитить его от москвичей. Сначала наговорил гадости, а потом прячется как крыса», – написал Разин в соцсетях.

В интервью Телеканалу «360» , Разин объяснил, почему решил защищать жителей столицы от Шнурова. Продюсер подтвердил, что уже подал заявление на лидера «Лениинграда» в правоохранительные органы. По словам Разина, Шнуров уже много лет «насилует» москвичей, называя столицу женским половым органом, а себя - мужским.

В свою очередь адвокат Шнурова также обратился в прокуратуру. Как передает Ura.ru , он просит проверить призыв Андрея Разина расправиться с музыкантом. Речь идет о публикации, в которой продюсер предложил пять миллионов рублей любому, кто изобьет лидера «Ленинграда» за оскорбление Москвы и её жителей.

Как отмечают argumenti.ru , адвокат попросил и.о. главы столичной прокуратуры Олега Манакова принять меры для защиты его доверителя.

«Его нужно положить в психлечебницу, а не в Госдуму. Это же вообще ужас — до такой степени обнаглел. А потом испугался и побежал жаловаться к прокурорам», - возмутился Разин.