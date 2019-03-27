Среда
27 марта
USD 64.17
EUR 72.58
Горячие новости

«Он насилует нас много лет». Разин хочет засудить Шнурова

27 Марта 2019 в 13:23
«Он насилует нас много лет». Разин хочет засудить Шнурова

Продюсер Андрей Разин принял решение подать в суд на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, передает Газета.ру. Создателя «Ласкового мая» возмутило поведение музыканта в телешоу на «баттле двух столиц» с Артемием Лебедевым, где определялось, какой город хуже — Москва или Санкт-Петербург.

«Ввиду того, что правительство Москвы, всё-таки, решило не связываться с Сергеем Шнуровым после оскорбления Москвы и москвичей нецензурными словами, я так и не дождался от него никаких извинений перед москвичами. Мало того, Шнуров побежал, как трусливый заяц, в прокуратуру с просьбой защитить его от москвичей. Сначала наговорил гадости, а потом прячется как крыса», – написал Разин в соцсетях.

В интервью Телеканалу «360», Разин объяснил, почему решил защищать жителей столицы от Шнурова. Продюсер подтвердил, что уже подал заявление на лидера «Лениинграда» в правоохранительные органы. По словам Разина, Шнуров уже много лет «насилует» москвичей, называя столицу женским половым органом, а себя - мужским.

В свою очередь адвокат Шнурова также обратился в прокуратуру. Как передает Ura.ru, он просит проверить призыв Андрея Разина расправиться с музыкантом. Речь идет о публикации, в которой продюсер предложил пять миллионов рублей любому, кто изобьет лидера «Ленинграда» за оскорбление Москвы и её жителей.

Как отмечают argumenti.ru, адвокат попросил и.о. главы столичной прокуратуры Олега Манакова принять меры для защиты его доверителя.

«Его нужно положить в психлечебницу, а не в Госдуму. Это же вообще ужас — до такой степени обнаглел. А потом испугался и побежал жаловаться к прокурорам», - возмутился Разин.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.