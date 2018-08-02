Омбудсмен по защите прав предпринимателей предложил докупать стаж

Омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что россияне должны выходить на пенсию при выработке конкретного стажа, а вовсе не по достижению определенного возраста.

Уполномоченный считает, что для этого нужно установить стаж для каждой профессии, отработав который, человек сможет перейти в разряд пенсионеров.

Как добавил Титов, которого цитирует Ura.ru, не может быть понятия «пенсионный возраст» и человек, который захочет выйти на пенсию раньше, мог бы докупить стаж.

Омбудсмен уточнил, что возможность «покупать» стаж должна быть у всех, кто не смог выработать стаж, но желает получать пенсию в полном размере. Такая практика существует во многих европейских странах, и вполне себя оправдала.

Напомним, осенью Госдума рассмотрит во втором чтении резонансный законопроект, который увеличивает возраст выхода на пенсию россиян до 63 лет для женщин и 65 - для мужчин.