Омбудсмен опровергла информацию о задержании ребенка на акции протеста в Подмосковье

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова опровергла информацию о задержании семилетнего ребенка во время протестной акции в Подмосковье. В пресс-службе омбудсмена НСН сообщили, что эта информация не подтвердилась: в списках задержанных на митингах 8 и 11 марта в Волоколамской районе дети не значатся. Соответствующая информация была предоставлена подмосковным главком МВД.

Ранее кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что на митинге в Волоколамске был задержан несовершеннолетний ребенок.

Жители Волоколамска 8 и 11 марта провели акции протеста против мусорного полигона «Ядрово». Они требуют его закрыть, а власти обещают провести модернизацию полигона. В ходе акций были задержаны несколько десятков человек, в отношении девяти из них составлены протоколы о неповиновении полиции и нарушении порядка проведения митинга.