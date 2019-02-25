Оливия Колман и Рами Малек названы лучшими актерами года

В Лос-Анджелесе проходит 91-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук За роль королевы Анны в фильме «Фаворитка» 45-летняя Оливия Колман получила «Оскар» как лучшая актриса.

Как уточняет Газета.ру, также на эту статуэтку претендовали Ялица Апарисио, Мелисса МакКарти Леди Гага и Гленн Клоуз.

Лучшим актером назван Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». В своей благодарственной речи Малек особо отметил семью, съемочную группу и отдельно - группу Queen.

За победу в этой номинации боролись Брэдли Купер, Кристиан Бэйл, Вигго Мортенсен, Уиллем Дефо, напоминает RT.

Статуэтку «Оскар» за лучший оригинальный сценарий была вручена сценаристам картины «Зеленая книга», лучшим адаптированным сценарием признали сценарий фильма «Черный клановец».

РЕН-ТВ пишет , что мексиканский режиссер Альфонсо Куарон был признан лучшим за фильм «Рома».