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Олимпийские медали в шорт-треке разыграют без россиян

22 Февраля 2018 в 13:23
Олимпийские медали в шорт-треке разыграют без россиян

Из борьбы за олимпийские медали Пхенчхана на дистанции 500 метров в шорт-треке выбыл единственный россиянин Александр Шульгинов. На этапе четвертьфиналов в своем забеге он занял четвёртое место, показав время 54,498 секунды. Первое место с олимпийским рекордом занял китаец Жэнь Цзывей — 40,032.

Напомним, еще в квалификационных заездах  из борьбы за награды выбыли россияне Павел Ситников и Семён Елистратов.

Добавим, ранее стало известно, что шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан готов завершить карьеру. Возможно, его выступление в марте нынешнего года на чемпионате России станет завершающим. При этом Ан получил предложения от России и от Южной Кореи, откуда Ан родом, войти в тренерские штабы стран. 

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