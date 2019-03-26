Олимпийская чемпионка Мария Киселева намерена стать депутатом Мосгордумы

Фото: РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева сообщила на своей странице в Facebook о планах стать депутатом Московской городской думы. Спортсменка решила выдвигаться в районах Строгино, Крылатское и Кунцево.

«В Строгино живут мои родители, ходят в школу мои дети. Здесь работаю директором Центра по синхронному плаванию во Дворце спорта "Янтарь"», — пояснила она.

Олимпийская чемпионка добавила, что во всех трех районах существуют серьезные проблемы с точечной застройкой, а также с уничтожением парковых зон.

«Под угрозой Крылатские холмы и Строгинская пойма, разгораются конфликты из-за строек на Осеннем бульваре и Академика Павлова», — отметила Мария Киселева.

Ранее спортсменка приняла участие в митинге против строительства многоэтажного торгового центра на месте магазина «Италмода» в Крылатском. Она направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию с точечной застройкой.

Напомним, что выборы депутатов Мосгордумы состоятся в единый день голосования 8 сентября.