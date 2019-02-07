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Олимпиец примет участие в «Лыжне России»

7 Февраля 2019 в 23:32
Олимпиец примет участие в «Лыжне России»

Призер Олимпийских игр, российский лыжник Алексей Петухов примет участие в «Лыжне России» в Химках, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Участниками соревнования, по предварительной станут свыше 15 тысяч человек. Им предстоит преодолеть маршрут протяженностью 10 километров. Центральной площадкой мероприятия в регионе станет лыжная база «Планерная».

«Лыжня России» проводится ежегодно и является большим зимним праздником. Старты рассчитаны на широкий круг любителей лыжного спорта. В «Лыжне России» принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст колеблется от 12 до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет.

35-летний Алексей Петухов - бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпион мира 2013 года, заслуженный мастер спорта России. 22 февраля 2010 года на XXI Зимних Олимпийских играх в Ванкувере Алексей Петухов в паре с Николаем Мориловым выиграл бронзовую медаль в спринтерской командной гонке свободным стилем. 9 ноября 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета признала Петухова виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты, показанные им на Олимпийских играх-2014 в Сочи, аннулированы. Он пожизненно отстранён от участия в Олимпиадах. 1 февраля 2018 года вместе с другими лыжниками оправдан и восстановлен в званиях и регалиях. Пожизненная дисквалификация отменена.

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