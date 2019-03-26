Олимпиада «Я – профессионал» побила рекорд по дипломантам

Около трёх с половиной тысяч человек стали дипломантами студенческой олимпиады «Я – профессионал». Итоги второго сезона одного из проектов платформы «Россия – страна возможностей» подведены в пресс-центре ТАСС.

Среди дипломантов - 435 медалистов по 54 направлениям – от аддитивных технологий и освоения космоса до юриспруденции и химии. Это в полтора с лишним раза больше по сравнению с предыдущим сезоном олимпиады. Как уточнила её руководитель Валерия Касамара, победителями состязаний названы 952 участника, а призерами – 2085.

Организаторы остались довольны тем, что многие студенты принимали участие в олимпиаде сразу по нескольким направлениям и показали солидный уровень знаний на стыке разных дисциплин.

Ещё одно ключевое достижение второго сезона олимпиады – это привлечение участников из всех регионов страны. Многие дипломанты вскоре отправятся на стажировки в ведущие российские компании.

Лидером по числу дипломантов стал Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» - 315 учащихся. В первую тройку также вошли МГУ им. М.В. Ломоносова - 207 человек, Санкт-Петербургский государственный университет – 143 студента.

Дипломанты получат денежное вознаграждение - 200 тысяч рублей для золотых медалистов по треку «Бакалавриат» и по 300 тысяч рублей – по треку «Магистратура». Им также предоставят льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров. Дипломантов включат в национальную базу «Я – профессионал».