Олимпиада студентов назвала имена победителей

Подведены итоги первой профессиональной олимпиады студентов «Я – профессионал». Состязание выявило 248 медалистов и более 2-х тысяч дипломантов по 27 направлениям.

По словам руководителя проекта Валерии Касамары, на олимпиаду зарегистрировались почти 300 тысяч учащихся из 828 вузов из всех регионов РФ, кроме Чукотки. Из них только 10 тысяч получили право участвовать в очном этапе профессионального состязания.

Победители и призеры получат возможность претендовать на поступление в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов и профили в национальной базе «Я – профессионал». Золотые медалисты получат денежные премии – 200 тысяч рублей для бакалавров и 300 тысяч рублей для магистров, сообщает РИА Новости. Кроме того, их, а также серебряных и бронзовых медалистов, ждут стажировки в крупных компаниях и льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов.