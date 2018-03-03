Олимпиада 2026 года «разделила Норвегию пополам»

Жители Норвегии приняли участие в голосовании, где высказались за или против проведения Олимпийских игр 2026 года.

Как сообщает NRK, мнения разделились практически поровну. Против организации ОИ высказались 47,8% опрошенных граждан страны. Поддержали проведение Олимпиады 43,7% норвежцев.

По итогам Олимпийских игр в Пхенчхане, которые проводились с 9 по 25 февраля, сборная Норвегии завоевала 14 золотых медалей и заняла первое место в неофициальном командном зачете.

Ранее сообщалось, что посол Норвегии в Штатах за выигрыш в споре о медальном зачете ОИ получит 14 коробок пиццы пепперони – по одной на каждую золотую медаль.