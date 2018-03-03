Воскресенье
04 марта
USD 56.66
EUR 69.47
Горячие новости

Олимпиада 2026 года «разделила Норвегию пополам»

3 Марта 2018 в 18:53
Олимпиада 2026 года «разделила Норвегию пополам»

Жители Норвегии приняли участие в голосовании, где высказались за или против проведения Олимпийских игр 2026 года.

Как сообщает NRK, мнения разделились практически поровну. Против организации ОИ высказались 47,8%  опрошенных граждан страны. Поддержали проведение Олимпиады 43,7% норвежцев.

По итогам Олимпийских игр в Пхенчхане, которые проводились с 9 по 25 февраля, сборная Норвегии завоевала 14 золотых медалей и заняла первое место в неофициальном командном зачете.

Ранее сообщалось, что посол Норвегии в Штатах за выигрыш в споре о медальном зачете ОИ получит 14 коробок пиццы пепперони – по одной на каждую золотую медаль.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.