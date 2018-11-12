Понедельник
12 ноября
USD 66.85
EUR 75.81
Горячие новости

Ольга Глацких сохранила место главы департамента молодежной политики

12 Ноября 2018 в 13:25
Ольга Глацких сохранила место главы департамента молодежной политики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил не увольнять главу регионального департамента молодежной политики Ольгу Глацких. Об этом сообщил источник в аппарате губернатора, передает Ura.ru. По его данным, чиновница отделается выговором. Решение было принято после «серьезного разговора» главы региона с Глацких.

Ольга Глацких оскандалилась после слов о том, что государство ничего не должно подрастающему поколению, а их родителей оно не просило рожать. После этого Куйвашев временно отстранил чиновницу от исполнения ее обязанностей для проведения служебной проверки.

Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал заявил в эфире НСН, что Ольга Глацких может отделаться за свои слова мерами дисциплинарного характера.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.