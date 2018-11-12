Ольга Глацких сохранила место главы департамента молодежной политики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил не увольнять главу регионального департамента молодежной политики Ольгу Глацких. Об этом сообщил источник в аппарате губернатора, передает Ura.ru. По его данным, чиновница отделается выговором. Решение было принято после «серьезного разговора» главы региона с Глацких.

Ольга Глацких оскандалилась после слов о том, что государство ничего не должно подрастающему поколению, а их родителей оно не просило рожать. После этого Куйвашев временно отстранил чиновницу от исполнения ее обязанностей для проведения служебной проверки.

Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал заявил в эфире НСН, что Ольга Глацких может отделаться за свои слова мерами дисциплинарного характера.