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Олег Табаков пришёл в сознание, но не узнаёт окружающих

27 Декабря 2017 в 15:57
Олег Табаков пришёл в сознание, но не узнаёт окружающих

Актёр, режиссёр и худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков находится в сознании, сообщают «Известия». Как отмечают медики, артист почти никого не узнаёт.

Ранее сообщалось, что врачи были вынуждены ввести Табакова в медикаментозную седацию или искусственную кому. Это было сделано, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с болезнью органов, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

В свою очередь в МХТ им. Чехова опровергли информацию об искусственной коме, отметив, что «Олег Павлович чувствует себя нормально», цитирует RT директора театра.

Напомним, что госпитализирован великий актёр был ещё в ноябре.

 

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