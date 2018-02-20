Олег Рыжков освобожден от должности замминистра культура России





Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра культуры РФ Олега Рыжкова по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайтекабмина.

Как сообщается на сайте Минкультуры, Рыжков непосредственно координировал и контролировал деятельность департамента инвестиции и имущества и департамента государственной охраны культурного наследия.

Рыжков родился 28 августа 1968 года в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Инженер-физик» и окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция».

Работал ведущим инженером Института физико-технологических исследований Академии технологических наук Российской Федерации.

Был заместителем управляющего чекового инвестиционного фонда содействия ветеранам «Ветеран-инвест»; главным специалистом Коммерческого банка «Объединенный инвестиционный банк».

В 1997 году был назначен заместителем начальника управления Комитета по управлению имуществом Москвы Департамента государственного муниципального имущества.

В 1999-2005 годах работал начальником Управления, заместителем руководителя Московского земельного комитета (Департамента земельных ресурсов города Москвы).

В 2005-2010 годах занимал должность первого заместителя руководителя Департамента земельных ресурсов города Москвы.

С 2010 по 2011 год — директор ФГУ «Земельная кадастровая палата» по г. Москве.

В 2011-2013 годах Олег Рыжков возглавлял ГКУ «Московский центр градостроительного развития территорий» при Департаменте градостроительной политики г. Москвы.

В 2013 — 2017 годах являлся руководителем ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) Министерства культуры Российской Федерации.

Женат, двое детей.