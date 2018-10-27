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Олег Газманов поддержал протест против памятника Солженицыну

27 Октября 2018 в 09:22
Олег Газманов поддержал протест против памятника Солженицыну

В официальном твиттер-аккаунте 67-летнего народного артиста России, известного певца появился ретвит «Солженицын воспевал власовцев и оправдывал бандеровцев. Сегодня памятник Солженицыну — завтра пересмотр итогов Великой Отечественной войны!».

Также солист написал «Поддерживаю» под фотографией с плакатом «Хочу изучать в школе «Повесть о настоящем человеке» Полевого и «Судьбу человека» Шолохова. Не надо «кормить» меня Солженицыным».

В 2014-м президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия со дня рождения писателя Александра Солженицына в 2018 году.

Александр Исаевич Солженицын (11 декабря 1918, Кисловодск — 3 августа 2008, Москва) — русский писатель, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970). Диссидент, в течение нескольких десятилетий (1960-1980-е годы) активно выступавший против коммунистических идей, политического строя СССР и политики его властей.

Помимо художественных литературных произведений, затрагивающих, как правило, острые общественно-политические вопросы, получил широкую известность своими историко-публицистическими произведениями по истории России XIX-XX веков.

Ранее НСН сообщала, что в Москве открылся новый корпус Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. В четырехэтажном здании разместились киноконцертный и выставочный залы, а также помещение для конференций и театральных представлений. В подвальной части устроены фондохранилище и двухуровневая парковка.

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