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Олег Дерипаска покинет пост главы En+ в середине марта

23 Февраля 2018 в 17:19
Олег Дерипаска покинет пост главы En+ в середине марта

Российский бизнесмен Олег Дерипаска ушел в отставку с поста главы EN+ GROUP. Как сообщили в пятницу в компании, совет директоров принял отставку Дерипаски с поста президента группы.

Отмечается, что Дерипаска будет исполнять свои полномочия до 15 марта, а потом останется в совете директоров в качестве неисполнительного директора. EN+ GROUP возглавит Максим Соков.

В компании надеются, что кадровые перестановки помогут увеличить стоимость акций группы.

О планируемой отставке Дерипаски стало известно в начале этой недели. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами отказался связать происходящее с попаданием фамилии бизнесмена в санкционные списки США, пишут «Известия».

 

 

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