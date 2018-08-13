Оксимирон стал правозащитником

Рэпер Оксимирон опубликовал твит, в котором выразил свое мнение по поводу уголовных дел за репост и картинки в социальных сетях. Также он вступился за жительницу Барнаула, обвиняемую в экстремизме из-за сохраненных картинок в соцсети, передает Собака.ру.

Также Оксимирон призвал распространить информацию об уголовном деле в отношении Марии Мотузной, и рассказал про согласованный пикет в Барнауле в поддержку девушки и еще одного жителя города Даниила Маркина, которого обвинили по аналогичной статье.

Oxxxymiron (Оксимирон; настоящее имя — Мирон Янович Фёдоров; родился 31 января 1985 года в Ленинграде) — рэп-, грайм-, фристайл-исполнитель и исполнительный директор букинг-агентства «Booking Machine». Один из основателей и бывший участник лейбла «Vagabund».