«Окрысились»: Жириновский обвинил США во вмешательстве в выборы главы Интерпола

Владимир Жириновский прокомментировал обращение американских сенаторов к президенту США с просьбой помешать россиянину возглавить Интерпол. В беседе с корреспондентами телеканала «360» лидер ЛДПР отметил лицемерие и двойные стандарты западных коллег.

По его словам, после истории с обращением американских сенаторов, которые выступили с призывом помешать избрать представителя России президентом Интерпола, не нужно никаких доказательств того, что США сами [организовали] вмешательство в свой электоральный процесс.

По словам Владимира Жириновского, США «окрысились» и «не пускают [кандидата] только потому, что он — русский».

Между тем, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал грубым вмешательством в процесс выборов главы Интерпола открытое письмо американских сенаторов. В его тексте они отмечают, что выступают против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, который может стать главой организации, напоминает Свободная пресса. За поддержкой сенаторы обратились к администрации президента США Дональда Трампа и генассамблее Интерпола.

Выборы нового руководителя Интерпола пройдут 21 ноября. Ранее издание Financial Times отмечало, что россиянин является фаворитом в борьбе за эту должность. Ознакомившись с прогнозами, Украина пригрозила приостановить членство в организации, если её главой изберут Прокопчука.



