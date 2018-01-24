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ОКР ждёт официальный ответ от МОК по российским флагам на трибунах Олимпиады

24 Января 2018 в 17:37
ОКР ждёт официальный ответ от МОК по российским флагам на трибунах Олимпиады

Официального запрета на использование российского флага болельщиками Олимпиады от Международного олимпийского комитета пока не поступало. В данный момент пункт, в котором содержится запрет на пронос на трибуны флагов стран, не принимающих участие в Играх, содержится в своде правил для болельщиков, он в настоящий момент проходит подготовку, сообщает Газета.ру.

«Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесен в свод правил для болельщиков оргкомитетом Игр в Пхенчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр. Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения», - гласит сообщение ОКР.

В то же время полностью опровергать сообщение о запрете в Олимпийском комитете России не стали. ОКР направил запрос по данному вопросу в МОК и планирует получит ответ на него до конца недели.

Ранее СМИ сообщили о запрете проноса российских флагов на трибуны Олимпиады, которая пройдёт в феврале 2018 года в Южной Корее.

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