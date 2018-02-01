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ОКР предложит МОК разрешить 28 спортсменам из РФ участвовать в Олимпиаде

1 Февраля 2018 в 15:23
ОКР предложит МОК разрешить 28 спортсменам из РФ участвовать в Олимпиаде

ОКР предложит Международному олимпийскому комитету  разрешить российским спортсменам, запрет на участие в Играх которым был ранее отменён, выступить в Пхёнчахане. С таким заявлением 1 февраля выступил министр спорта РФ Павел Колобков.

«ОКР направит в МОК предложение направить [восстановленных] спортсменов на Олимпиаду», - цитирует слова Колобкова RNS.

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 спортсменов из России, которые опротестовали решение о пожизненной дисквалификации от участия в Олимпиадах, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Также им вернули награды, завоёванные на Играх в Сочи.

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