ОКР предложит МОК разрешить 28 спортсменам из РФ участвовать в Олимпиаде

ОКР предложит Международному олимпийскому комитету разрешить российским спортсменам, запрет на участие в Играх которым был ранее отменён, выступить в Пхёнчахане. С таким заявлением 1 февраля выступил министр спорта РФ Павел Колобков.

«ОКР направит в МОК предложение направить [восстановленных] спортсменов на Олимпиаду», - цитирует слова Колобкова RNS.

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 спортсменов из России, которые опротестовали решение о пожизненной дисквалификации от участия в Олимпиадах, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» . Также им вернули награды, завоёванные на Играх в Сочи.