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Около сотни человек пострадали после крушения лайнера в Мексике

1 Августа 2018 в 07:23
Около сотни человек пострадали после крушения лайнера в Мексике
ФОТО: Durango Civil Protection

После крушения самолёта в Мексике 98 пострадавших остаются в больницах. Об этом пишет в Twitter Министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса.

Отмечается, что всего на борту самолёта, потерпевшего крушение в мексиканском штате Дуранго, было 103 человек. Граждан России среди пассажиров нет, эту информацию подтвердили РИА Новости в российском консульстве в Мехико.

Предварительной причиной авиакатастрофы мексиканские власти называют сильный порыв ветра, отмечает Life.ru. Несмотря на серьёзные последствия крушения лайнера, аэропорт города Дуранго уже возобновил свою работу, пишет RT.

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