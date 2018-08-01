Около сотни человек пострадали после крушения лайнера в Мексике

ФОТО: Durango Civil Protection

После крушения самолёта в Мексике 98 пострадавших остаются в больницах. Об этом пишет в Twitter Министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса.

Отмечается, что всего на борту самолёта, потерпевшего крушение в мексиканском штате Дуранго, было 103 человек. Граждан России среди пассажиров нет, эту информацию подтвердили РИА Новости в российском консульстве в Мехико.

Предварительной причиной авиакатастрофы мексиканские власти называют сильный порыв ветра, отмечает Life.ru. Несмотря на серьёзные последствия крушения лайнера, аэропорт города Дуранго уже возобновил свою работу, пишет RT.