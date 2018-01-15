Около посольства Канады в Кабуле произошел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел в столице Афганистана недалеко от канадского посольства, сообщает «Интерфакс».

Реактивный снаряд разорвался в 20:15 по местному времени на 14-й улице в районе Вазир Акбар-Хан.

Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.