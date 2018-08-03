Около миллиона сирийцев вернутся на родину в ближайшие месяцы

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Около 890 тысяч граждан Сирии вернутся на родину в ближайшие месяцы. Об этом заявил РИА Новости начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.



Ранее газета «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны сообщила, что около 1,5 млн граждан Сирии вернулись в свои дома с сентября 2015 года. Кроме того, почти 86 тысяч человек в Сирии получили помощь от Центра по примирению враждующих сторон, отмечает RT.

Ранее сообщилось, что российские военные сбили беспилотник боевиков в Сирии. Инцидент произошел ночью 29 июля, пишет Ura.ru.