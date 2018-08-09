Около 900 клиентов «Натали Турс» попросили помощи в Роспотребнадзоре

Свыше 850 клиентов «Натали Турс» уже обратились в Роспотребнадзор после объявления туроператора об аннулировании путевок. Как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, большинство обращений поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Калужской и Калининградской областей и Татарстана. На данный момент составлено более ста претензий в адрес туроператора, отмечает Газета.ру . Кроме того, Роспотребнадзор передал в суды свыше 30 исков в защиту потребителей.

Между тем, большинство клиентов «Натали Турс» смогут вернуть за отменённые туры только по четыре с половиной тысячи рублей. Речь идёт о тех, туристов, которые приобретали путевки через основное юридическое лицо туроператора – «Панорама Тур». Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Компенсацию полной стоимости тура могут получить только те несколько клиентов, которые заключали договор с компанией «Центр Туризм «Согласие».

В целом «Натали Турс» получила около 12 тысяч претензий по аннулированным турам. Сумма финансовых гарантий «Панорама тур», предоставленных страховщиком, - 50 миллионов рублей, плюс 5,6 миллиона рублей в фонде персональной ответственности Турпомощи.

«Натали Турс» с 30 июня отменила чартерные программы в Европу и Турцию. 4 июля туроператор объявил о приостановке продажи путевок и аннулировании уже оплаченных с датами вылета до 30 сентября.