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Около 800 тысяч кубометров снега вывезено за сутки с улиц Москвы

5 Февраля 2018 в 21:50
Около 800 тысяч кубометров снега вывезено за сутки с улиц Москвы

Порядка 800 тысяч кубических метров снега вывезено с улиц Москвы за последние сутки, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня работали более 77 тысяч человек, 15,5 тысяч единиц техники», - подчеркнул Бирюков.

Работы по очистке дорог организованы совместно с ГИБДД, сообщает Агентство «Москва».

«Мы благодарны автомобилистам, которые отказались от личного автотранспорта», добавил заместитель мэра.

За два снегопада в Москве выпало 45 миллиметров осадков – это 125% месячной нормы, сообщили в Гидрометцентре России. В понедельник утром сугробы в российской столице выросло до 55 сантиметров.

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