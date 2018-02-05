Около 800 тысяч кубометров снега вывезено за сутки с улиц Москвы

Порядка 800 тысяч кубических метров снега вывезено с улиц Москвы за последние сутки, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня работали более 77 тысяч человек, 15,5 тысяч единиц техники», - подчеркнул Бирюков.

Работы по очистке дорог организованы совместно с ГИБДД, сообщает Агентство «Москва».

«Мы благодарны автомобилистам, которые отказались от личного автотранспорта», добавил заместитель мэра.

За два снегопада в Москве выпало 45 миллиметров осадков – это 125% месячной нормы, сообщили в Гидрометцентре России. В понедельник утром сугробы в российской столице выросло до 55 сантиметров.