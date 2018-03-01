Пятница
02 марта
USD 56.43
EUR 68.88
Горячие новости

Около 7 тонн топлива находится в баках горящего теплохода в Москве

1 Марта 2018 в 22:06

Порядка 7 тонн топлива находится в баках горящего на Нагатинской набережной трехпалубном судна, сообщил Агентству «Москва» источник в экстренных службах.

«Слышны хлопки, люди отведены на безопасное расстояние. Тушение огня производится стволами с большим расходом воды», - сказал собеседник агентства.

Пожар происходит на корабле 1963 года постройки.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. Площадь возгорания — около 1 тыс. кв. м. В целях безопасности сотрудники МЧС отбуксировали пришвартованный рядом с горящим судном корабль.

Нагатинская набережная — набережная Москвы-реки в районах Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон Южного административного округа города Москвы. Лежит между Даниловским мостом Окружной железной дороги и Судостроительной улицей. Нумерация домов ведётся от моста. Нагатинская набережная является самой протяжённой набережной в Москве, её длина составляет 5,6 км. 


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.