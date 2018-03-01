Около 7 тонн топлива находится в баках горящего теплохода в Москве

Порядка 7 тонн топлива находится в баках горящего на Нагатинской набережной трехпалубном судна, сообщил Агентству «Москва» источник в экстренных службах.

«Слышны хлопки, люди отведены на безопасное расстояние. Тушение огня производится стволами с большим расходом воды», - сказал собеседник агентства.

Пожар происходит на корабле 1963 года постройки.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. Площадь возгорания — около 1 тыс. кв. м. В целях безопасности сотрудники МЧС отбуксировали пришвартованный рядом с горящим судном корабль.

Нагатинская набережная — набережная Москвы-реки в районах Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон Южного административного округа города Москвы. Лежит между Даниловским мостом Окружной железной дороги и Судостроительной улицей. Нумерация домов ведётся от моста. Нагатинская набережная является самой протяжённой набережной в Москве, её длина составляет 5,6 км.



